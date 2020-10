Live Telecast of IPL 2020 in Star Sports Channel Numbers on Airtel, Tata Sky, Videocon

Dream11 IPL 2020 cricket match started a few hours back in UAE Abu Dhabi. Today's cricket match between Chennai Super Kings and Mumbai Indian team.

Chennai Super Kings team won the toss and chose to Bowling in the first match. Mumbai Indians scored 169/9 in 20 overs and Chennai Super Kings need 163 runs to win.

To watch the Dream11 IPL 2020 match LIVE in your favorite DTH networks in your regional language and English, check out the channel numbers and channel list from Airtel Digital TV, Tata Sky, Dish TV, Videocon d2h, and Sun Direct.

Tata Sky IPL 2020 Channel Numbers

Channel Name Channel Number Star Sports 1 Bangla : 1323 Star Sports Tamil 1 : 1516 Star Sports 1 : 455 Star Sports 2 : 457 Star Sports 1 Hindi : 460 Star Sports 1 Select : 464 Star Sports 1 HD : 454 Star Sports 2 HD : 456 Star Sports 1 Hindi HD : 459 Star Sports 1 Select HD : 463 Star Sports 1 Telugu : 1421 Star Sports 1 Kannada : 1638

Sun Direct IPL 2020 Channel Numbers

Channel Name Channel Number Star Sports 1 : 500 Star Sports 2 : 502 Star Sports 1 Hindi : 503 Star Sports 1 Select : 514 Star Sports 1 HD : 984 Star Sports 2 HD : 986 Star Sports 1 Hindi HD : 985 Star Sports 1 Select HD : 987 Star Sports 1 Tamil : 504 Star Sports 1 Telugu : 511 Star Sports 1 Kannada : 513 Star Sports 1 Bangla : 519

Dish TV IPL 2020 Channel Numbers

Channel Name Channel Number Star Sports 1 : 603 Star Sports 2 : 605 Star Sports 1 Hindi : 607 Star Sports 1 Select : 646 Star Sports 1 HD : 602 Star Sports 2 HD : 604 Star Sports 1 Hindi HD : 606 Star Sports 1 Select HD : 645

Airtel Digit TV IPL 2020 Channel Numbers

Channel Name Channel Number Star Sports 1 Bangla : 738 Star Sports Tamil 1 : 803 Star Sports 1 : 277 Star Sports 2 : 279 Star Sports 1 Hindi : 281 Star Sports 1 Select : 283 Star Sports 1 HD : 278 Star Sports 2 HD : 280 Star Sports 1 Hindi HD : 282 Star Sports 1 Select HD : 300 Star Sports 1 Telugu : 928 Star Sports 1 Kannada : 974

Videocon d2h IPL 2020 Channel Numbers